5 гучних новинок Apple, які з'являться у 2026 році

Новий Studio Display

Хоча ця новинка здається відносно невеликою, враховуючи історію Apple, вона може виявитися важливішою, ніж багато хто думає.

Apple випускає небагато дисплеїв: Pro Display XDR з'явився у 2019 році, Studio Display - у 2022 році. Нових моделей довго не було.

Проте, на початку 2026 року очікується випуск нового зовнішнього Mac-дисплея (або навіть двох). Поки відомо лише, що він отримає 27-дюймову панель з miniLED, а також чип A19 Pro, тоді як поточний Studio Display працює на A13 Bionic.

Studio Display (фото: 9to5Mac)

Центр управління "розумним будинком" від Apple

Цей продукт обговорюється вже давно, але довго відкладався, оскільки залежав від повноцінної роботи Siri, а поки система ще не готова.

По суті, йдеться про новий HomePad з 7-дюймовим дисплеєм і операційною системою homeOS, яка дасть змогу гнучко керувати розумним будинком. Пристрій працюватиме на чипі A18 і стане аналогом Google Nest Hub або Amazon Echo Show, але у фірмовому виконанні Apple.

Якщо Apple вирішить проблеми з AI Siri, гаджет може вийти вже в 2026 році.

HomePod (фото: 9to5Mac)

Редизайн MacBook Pro

Уперше з 2021 року Apple планує серйозно переробити MacBook Pro.

У новому MacBook Pro 2026 року акцент зроблено на тонкий корпус і впровадження OLED-дисплея в лінійку MacBook. Також очікується сенсорний екран і можлива підтримка 5G. Але головна новинка - це чіпи серії M6, імовірно перші процесори Apple з технологією 2 нм.

Перший складаний iPhone

Після iPhone Air компанія готує ще одну велику інновацію всього через рік - iPhone Fold.

Пристрій буде планшетного типу, а не "мушля". Внутрішній екран - 7,8 дюйма, зовнішній - 5,5 дюйма, що робить гаджет найкомпактнішим серед складаних телефонів. Apple обіцяє мінімальний складаний шов, Touch ID замість Face ID і титанову рамку.

Більш доступний MacBook

У 2026 році очікується поява нового бюджетного MacBook, який займе місце нижче MacBook Air. Він отримає чіп A18 Pro і 13-дюймовий дисплей, а також нові яскраві кольори. Ціна стартує приблизно з 699 доларів. Поки не зрозуміло, на чому Apple буде економити, щоб досягти такої вартості.