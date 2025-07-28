5 факторів, які можуть "вкрасти" у вас 15 років життя: це важливо знати усім

Сучасний ритм життя та щоденні звички можуть непомітно впливати на тривалість життя. Названо п’ять основних факторів, які можуть скоротити життя аж на 15 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку кардіолога Наталії Іванюк.
За словами лікаря, до 50 років у людей, які не стежать за своїм здоров'ям, серцево-судинні хвороби (інфаркт, інсульт тощо) трапляються на 11-13 років раніше, а тривалість життя зменшується на 12-15 років.
До 5 головних "тихих убивць" відносять:
Якщо всі ці фактори присутні, то:
Кардіолог додала, що навіть у середньому віці зміна способу життя суттєво знижує ризики. Найпотужніші результати у тих, хто контролює тиск і відмовився від куріння.
"І ще один важливий факт: навіть якщо у вас немає жодного з п’яти факторів, це не означає, що ви повністю захищені. Життєвий ризик серцево-судинних захворювань залишається: 13% у жінок та 21% у чоловіків", - пояснила Іванюк.
Щоб не зашкодити серцю, варто дотримуватись кількох простих, але важливих правил:
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