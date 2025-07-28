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5 факторів, які можуть "вкрасти" у вас 15 років життя: це важливо знати усім

Названо фактори, які скорочують тривалість життя (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Сучасний ритм життя та щоденні звички можуть непомітно впливати на тривалість життя. Названо п’ять основних факторів, які можуть скоротити життя аж на 15 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку кардіолога Наталії Іванюк.

Що впливає на тривалість життя

За словами лікаря, до 50 років у людей, які не стежать за своїм здоров'ям, серцево-судинні хвороби (інфаркт, інсульт тощо) трапляються на 11-13 років раніше, а тривалість життя зменшується на 12-15 років.

До 5 головних "тихих убивць" відносять:

  • артеріальну гіпертензію
  • підвищений холестерин
  • ожиріння
  • цукровий діабет
  • куріння

Якщо всі ці фактори присутні, то:

  • жінки втрачають у середньому 14,5 років життя
  • чоловіки - майже 12 років

Кардіолог додала, що навіть у середньому віці зміна способу життя суттєво знижує ризики. Найпотужніші результати у тих, хто контролює тиск і відмовився від куріння.

"І ще один важливий факт: навіть якщо у вас немає жодного з п’яти факторів, це не означає, що ви повністю захищені. Життєвий ризик серцево-судинних захворювань залишається: 13% у жінок та 21% у чоловіків", - пояснила Іванюк.

Що робити, щоб не зашкодити серцю

Щоб не зашкодити серцю, варто дотримуватись кількох простих, але важливих правил:

  • здорове харчування - менше жирного, солоного, солодкого, а більше овочів, фруктів, цільнозернових продуктів, риби та горіхів
  • регулярна фізична активність - ходьба, легкий біг, плавання, йога - щонайменше 30 хвилин майже щодня
  • контроль ваги - надлишкова вага створює додаткове навантаження на серце
  • відмова від куріння і зменшення вживання алкоголю - це дуже важливо для здоров’я серця
  • управління стресом - медитація, глибоке дихання, хобі, які допомагають розслабитися
  • регулярний сон - 7-8 годин якісного сну на добу
  • контроль артеріального тиску, рівня холестерину та цукру в крові - регулярно перевіряйте ці показники у лікаря

 

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