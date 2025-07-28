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5 факторов, которые могут "украсть" у вас 15 лет жизни: это важно знать всем

Названы факторы, которые сокращают продолжительность жизни (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Современный ритм жизни и ежедневные привычки могут незаметно влиять на продолжительность жизни. Названы пять основных факторов, которые могут сократить жизнь аж на 15 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу кардиолога Натальи Иванюк.

Что влияет на продолжительность жизни

По словам врача, к 50 годам у людей, которые не следят за своим здоровьем, сердечно-сосудистые болезни (инфаркт, инсульт и т.д.) случаются на 11-13 лет раньше, а продолжительность жизни уменьшается на 12-15 лет.

К 5 главным "тихим убийцам" относят:

  • артериальную гипертензию
  • повышенный холестерин
  • ожирение
  • сахарный диабет
  • курение

Если все эти факторы присутствуют, то:

  • женщины теряют в среднем 14,5 лет жизни
  • мужчины - почти 12 лет

Кардиолог добавила, что даже в среднем возрасте изменение образа жизни существенно снижает риски. Самые мощные результаты у тех, кто контролирует давление и отказался от курения.

"И еще один важный факт: даже если у вас нет ни одного из пяти факторов, это не значит, что вы полностью защищены. Жизненный риск сердечно-сосудистых заболеваний остается: 13% у женщин и 21% у мужчин", - объяснила Иванюк.

Что делать, чтобы не навредить сердцу

Чтобы не навредить сердцу, стоит придерживаться нескольких простых, но важных правил:

  • здоровое питание - меньше жирного, соленого, сладкого, а больше овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, рыбы и орехов
  • регулярная физическая активность - ходьба, легкий бег, плавание, йога - не менее 30 минут почти каждый день
  • контроль веса - избыточный вес создает дополнительную нагрузку на сердце
  • отказ от курения и уменьшение употребления алкоголя - это очень важно для здоровья сердца
  • управление стрессом - медитация, глубокое дыхание, хобби, которые помогают расслабиться
  • регулярный сон - 7-8 часов качественного сна в сутки
  • контроль артериального давления, уровня холестерина и сахара в крови - регулярно проверяйте эти показатели у врача

 

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ЗдоровьеКардиологСердечно-сосудистые заболевания