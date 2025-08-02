5 фактів, які змінять ваше ставлення до ультрапастеризованого молока

Обробка при високих температурах

На відміну від звичайної пастеризації (70–80°C), ультрапастеризоване молоко проходить обробку при температурі 135–150°C всього за 2-4 секунди. Це миттєво знищує більшість мікроорганізмів, включаючи патогенні бактерії, тому молоко стає безпечним і не псується місяцями. Проте така температура також частково змінює структуру білків і знижує вміст деяких вітамінів.

Практично стерильне

Завдяки високій температурі обробки ультрапастеризоване молоко стає майже стерильним. Саме тому його можна зберігати без холодильника до 6 місяців у герметичному пакуванні. Але це й означає, що продукт втрачає живі ферменти та частину мікрофлори, які присутні у свіжому молоці.

Менше смаку - більше зручності

Через обробку смак ультрапастеризованого молока стає більш нейтральним або навіть трохи "звареним". Деякі гурмани вважають його менш привабливим, ніж у свіжого молока, але для кави, кулінарії чи щоденного вживання воно залишається зручним варіантом.

Менше вітаміну C та B

Ультрапастеризація зменшує вміст термочутливих вітамінів, зокрема вітаміну C та групи B. Хоча втрати не критичні, слід пам’ятати: це вже не джерело вітамінів, як фермерське молоко.

Ідеальне для людей з алергією на бактерії у сирому молоці

Таке молоко чудовий варіант для тих, хто боїться бактеріального забруднення або має підвищену чутливість. Його безпечність зробила його популярним серед сімей з дітьми.

Ультрапастеризоване молоко - це не "поганий" продукт. Воно має свої плюси: безпечність, довгий термін зберігання, зручність.