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От +5 до -9 мороза. В Украине фиксируют температурные контрасты: что это значит

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Украина, Вторник 16 ноября 2021 12:52
От +5 до -9 мороза. В Украине фиксируют температурные контрасты: что это значит Фото: в Украине фиксируют температурные контрасты (pixabay.com)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине в ночь на 16 ноября синоптики зафиксировали температурные контрасты. Так, в северо-восточных областях и местами в центре страны морозы ударили до -9, в то время, как на западе кое-где было до +5.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Укргидрометцентра.

Как объясняют синоптики, западные регионы миновали сильные морозы из-за облачности - соответственно, не было такого сильного выхолаживания приземного слоя атмосферы, как при ясном небе.

Однако в Укргидрометцентре предупреждают, что ближайшая ночь еще будет морозной по всем областям.

От +5 до -9 мороза. В Украине фиксируют температурные контрасты: что это значит

Погода на 17 ноября

  • на западе страны днем ожидается до +5 +8, ночью от 0 до -6;
  • в северных областях днем +1 +4, ночью -3 -7;
  • на востоке страны днем прогнозируют от 0 до + 3, ночью -5 -9;
  • в южных областях днем +2 +5, ночью от 0 до -6;
  • в центре страны днем ожидается +1 +5, ночью -4 -7.

Напомним, сегодня в течение дня будет сухая погода с туманами в западных и северных областях.

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