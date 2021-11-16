От +5 до -9 мороза. В Украине фиксируют температурные контрасты: что это значит
Фото: в Украине фиксируют температурные контрасты (pixabay.com)
В Украине в ночь на 16 ноября синоптики зафиксировали температурные контрасты. Так, в северо-восточных областях и местами в центре страны морозы ударили до -9, в то время, как на западе кое-где было до +5.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Укргидрометцентра.
Как объясняют синоптики, западные регионы миновали сильные морозы из-за облачности - соответственно, не было такого сильного выхолаживания приземного слоя атмосферы, как при ясном небе.
Однако в Укргидрометцентре предупреждают, что ближайшая ночь еще будет морозной по всем областям.
Погода на 17 ноября
- на западе страны днем ожидается до +5 +8, ночью от 0 до -6;
- в северных областях днем +1 +4, ночью -3 -7;
- на востоке страны днем прогнозируют от 0 до + 3, ночью -5 -9;
- в южных областях днем +2 +5, ночью от 0 до -6;
- в центре страны днем ожидается +1 +5, ночью -4 -7.
Напомним, сегодня в течение дня будет сухая погода с туманами в западных и северных областях.