Ночные морозы до -8 и местами туманы: прогноз погоды в Украине на сегодня
Сегодня, 16 ноября в Украине ожидается сухая погода с туманами в западных и северных областях. Температура воздуха днем местами составит до +11 градусов, а ночью ожидаются морозы до -8.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
В западных областях днем столбики термометра будут колебаться от +3 до +11, ночью от -2 до +3 градусов.
На севере страны днем синоптики прогнозируют +1 +4, а ночью от -1 до -6.
В восточных областях днем ожидается +1 + 4, ночью от -5 до -8.
На юге страны температура воздуха днем составит +3 +6 градусов, а ночью упадет до -1 -5.
В центральных областях днем прогнозируется от +1 до +5, а ночью температура упадет до -3 -7.
Погода в Киеве
Сегодня в столице ожидается сухая погода. Столбики термометра днем покажут +1 +3, а ночью упадут до -3 -5 градусов.