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Ночные морозы до -8 и местами туманы: прогноз погоды в Украине на сегодня

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Украина, Вторник 16 ноября 2021 08:00
Ночные морозы до -8 и местами туманы: прогноз погоды в Украине на сегодня Фото: 16 ноября морозы ударят до -8, ожидается местами туман (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 16 ноября в Украине ожидается сухая погода с туманами в западных и северных областях. Температура воздуха днем местами составит до +11 градусов, а ночью ожидаются морозы до -8.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

В западных областях днем столбики термометра будут колебаться от +3 до +11, ночью от -2 до +3 градусов.

На севере страны днем синоптики прогнозируют +1 +4, а ночью от -1 до -6.

В восточных областях днем ожидается +1 + 4, ночью от -5 до -8.

На юге страны температура воздуха днем составит +3 +6 градусов, а ночью упадет до -1 -5.

В центральных областях днем прогнозируется от +1 до +5, а ночью температура упадет до -3 -7.

Ночные морозы до -8 и местами туманы: прогноз погоды в Украине на сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице ожидается сухая погода. Столбики термометра днем покажут +1 +3, а ночью упадут до -3 -5 градусов.

Ночные морозы до -8 и местами туманы: прогноз погоды в Украине на сегодня

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Погода в Украине Туман Укргидометцентр
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