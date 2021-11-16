Від +5 до -9 морозу. В Україні фіксують температурні контрасти: що це означає

В Україні в ніч на 16 листопада синоптики зафіксували температурні контрасти. Так, у північно-східних областях та місцями у центрі країни морози вдарили до -9, в той час, як на заході подекуди було до +5.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

Як пояснюють синоптики, західні регіони оминули сильні морози через хмарність - відповідно не було такого сильного вихолодження приземного шару атмосфери, як при ясному небі.

Однак в Укргідрометцентрі попереджають, що найближча ніч ще буде морозною по всіх областях.

Погода на 17 листопада