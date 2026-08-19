У 5-9 класах змінять ведення журналів: Бутенко пояснив нові правила оцінювання

Міністр освіти і науки України повідомив, що відтепер учителям не обов'язково позначати групи результатів біля кожної оцінки. Крім того, за семестр педагог виставляє одну оцінку з предмета.

Раніше поруч із кожною оцінкою потрібно було вказувати, до якої групи результатів вона належить. Через це наприкінці семестру з одного предмета могло виходити кілька оцінок.

За словами Бутенка, такий порядок оцінювання діяв у школах останні роки. Однак на практиці фіксація груп результатів у журналі створювала додаткове навантаження для вчителів, які неодноразово говорили про складність цієї процедури.

Що залишиться без змін

Водночас спрощення журналів не означає скасування груп результатів або зміну самого підходу до оцінювання.

Бутенко наголосив, що Державний стандарт базової середньої освіти НУШ залишається чинним. Групи результатів, передбачені стандартом і навчальними програмами, також зберігаються.

Учителі й надалі мають оцінювати досягнення учнями результатів навчання, визначених стандартом. Компетентнісний підхід залишається основою оцінювання, а формувальне оцінювання зберігається в повному обсязі.

Водночас педагог самостійно визначатиме, скільки і коли ставити оцінок та якими способами перевіряти результати навчання. Якщо індексування за групами результатів є зручним робочим інструментом для конкретного вчителя, він може продовжувати ним користуватися.

"Все, що визначає якість навчання в класі, залишається за вчителем", - наголосив Бутенко.

У МОН пояснили причину змін

Очільник відомства окремо звернув увагу на значне навантаження, яке сьогодні мають педагоги. Йдеться не лише про проведення уроків та перевірку робіт, а й про підготовку до наступного дня, спілкування з батьками та роботу з дітьми, які мають прогалини після дистанційного навчання та переїздів.

До цього додаються навчання в укриттях під час повітряних тривог і повернення до занять після відбою.

На цьому тлі вчителі також витрачають час на ведення журналів, підготовку звітів та довідок. Саме тому в МОН вважають важливим спрощувати процедури, які забирають у педагогів позаробочий час.

"Вважаю, що особистий час має бути присвячений насамперед відновленню та спілкуванню з близькими та родиною", - пояснив міністр.