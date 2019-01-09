Более 5,5 млн украинцев встречали Новый год и Рождество в местах массовых празднований

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Праздники в Украине прошли спокойно

Участие в массовых мероприятиях по случаю празднования Нового года и Рождества Христова в стране в целом приняло более 5,5 млн граждан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Как отмечается, безопасность украинцев во участия в массовых мероприятиях во время новогодних и рождественских праздников обеспечивала достаточное количество правоохранителей.

"Правоохранители на должном уровне обеспечили безопасность граждан во время новогодних и рождественских праздников. В результате праздники в Украине прошли спокойно", - сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Напомним, Новый 2019 год встретили на Софийской и Контрактовой площадях, где проходила масштабная концертная программа, 15 тысяч киевлян и гостей города.

РБК-Украина сообщало, что в новогоднюю ночь во время проведения массовых мероприятий по всей территории Украины дежурили 10 тыс. полицейских и военнослужащих Нацгвардии.