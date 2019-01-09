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Понад 5,5 млн українців зустрічали Новий рік та Різдво у місцях масових святкувань

Новини » Суспільство    09.01.2019 - 12:26
Понад 5,5 млн українців зустрічали Новий рік та Різдво у місцях масових святкувань
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Свята в Україні пройшли спокійно

Участь у масових заходах з нагоди святкування Нового року та Різдва Христового в країні загалом взяло понад 5,5 млн громадян. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції

Як зазначається, безпеку українців під участі у масових заходах під час новорічних і різдвяних свят забезпечувала достатня кількість правоохоронців.

"Правоохоронці на належному рівні забезпечили безпеку громадян під час новорічних і різдвяних свят. У результаті свята в Україні пройшли спокійно", - повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Понад 5,5 млн українців зустрічали Новий рік та Різдво у місцях масових святкувань

Нагадаємо, Новий 2019 рік зустріли на Софійській і Контрактовій площах, де проходила масштабна концертна програма, 15 тисяч киян і гостей міста

РБК-Україна повідомляло, що у новорічну ніч під час проведення масових заходів по всій території України чергували 10 тис. поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії. 

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