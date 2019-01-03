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В КГГА рассказали, сколько людей встретили Новый год на Софиевской и Контрактовой площадях

Новости » Общество    03.01.2019 - 00:55
В КГГА рассказали, сколько людей встретили Новый год на Софиевской и Контрактовой площадях
Фото: празднование Нового года на Софиевской площади (kyivcity.gov.ua)

В частности, на Софийской площади присоединились к празднованию 12 тысяч человек

Новый 2019 год встретили на Софийской и Контрактовой площадях, где проходила масштабная концертная программа, 15 тысяч киевлян и гостей города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В частности, на Софийской площади присоединились к празднованию 12 тысяч человек, а на Контрактовой - 3 тысячи.

Согласно информации Национальной полиции, в ночь с 31 декабря на 1 января участие в массовых мероприятиях на территории всей страны приняли более 1,3 миллиона человек.

Публичную безопасность и порядок во время мероприятий обеспечивали более 10 тысяч полицейских и военнослужащих Национальной гвардии.

Нарушений общественного правопорядка зафиксировано не было.

Как писал Styler, по результатам голосования путешественников со всего мира киевская елка, которая будет украшать Софийскую площадь с 19 декабря 2018 года по 13 января 2019 года, заняла первое место среди новогодних европейских красавиц.

Также сообщалось, что сотрудники Государственной пограничной службы Украины перед Новым годом и Рождеством усилили меры по охране государственной границы. 

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