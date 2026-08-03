5 000 гривень на першокласника: в "Дії" відновили прийом заявок на "Пакунок школяра"

В Україні знову можна подати заяву на отримання "Пакунку школяра" на 5 000 гривень. Гроші виділяють для підготовки дітей до їхнього першого навчального року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Дії".
Державна допомога призначена для покриття першочергових потреб майбутніх першокласників. Отримані 5 000 гривень батьки можуть спрямувати на придбання книжок, канцтоварів, шкільного приладдя, одягу і взуття.
Оформити виплату онлайн через цифровий застосунок можуть громадяни України, які є:
Для опікунів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, передбачено окремий порядок. Вони мають подати відповідну заяву офлайн у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України.
Щоб оформити грошову допомогу онлайн, необхідно виконати кілька простих дій:
Якщо ви бажаєте оформити допомогу особисто, подати заяву можна офлайн у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду.
Нагадаємо, торік "Пакунок школяра" отримали понад 200 тисяч дітей - заявки приймали до 15 листопада. Найчастіше кошти витрачали на дитячий одяг, канцелярію та взуття.