5 000 гривен на первоклассника: в "Дії" возобновили прием заявок на "Пакет школьника"

Государственная помощь предназначена для покрытия первоочередных потребностей будущих первоклассников. Полученные 5 000 гривен родители могут направить на приобретение книг, канцтоваров, школьных принадлежностей, одежды и обуви.

Оформить выплату онлайн через цифровое приложение могут граждане Украины, которые являются:

одним из родных родителей ребенка;

официальным усыновителем;

законным представителем первоклассника.

Для опекунов детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, предусмотрен отдельный порядок. Они должны подать соответствующее заявление оффлайн в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Как подать заявление в "Дії"

Чтобы оформить денежную помощь онлайн, необходимо выполнить несколько простых действий:

Авторизуйтесь в приложении "Дія".

Откройте раздел "Сервисы" и выберите "Помощь государства".

Нажмите на "Пакет школьника" и укажите ребенка, который идет в первый класс.

Перейдите к заполнению.

Откройте Дія.Карту со специальным счетом "Забота для ребенка" в одном из уполномоченных банков (если ее еще нет).

Выберите эту карту для зачисления средств, проверьте данные и подпишите заявление с помощью Дія.Подписи.

Если вы хотите оформить помощь лично, подать заявление можно в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда.