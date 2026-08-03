5 000 гривен на первоклассника: в "Дії" возобновили прием заявок на "Пакет школьника"

В Украине снова можно подать заявление на получение "Пакета школьника" на 5 000 гривен. Деньги выделяют для подготовки детей к их первому учебному году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Дії".
Государственная помощь предназначена для покрытия первоочередных потребностей будущих первоклассников. Полученные 5 000 гривен родители могут направить на приобретение книг, канцтоваров, школьных принадлежностей, одежды и обуви.
Оформить выплату онлайн через цифровое приложение могут граждане Украины, которые являются:
Для опекунов детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, предусмотрен отдельный порядок. Они должны подать соответствующее заявление оффлайн в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины.
Чтобы оформить денежную помощь онлайн, необходимо выполнить несколько простых действий:
Если вы хотите оформить помощь лично, подать заявление можно в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда.
Напомним, в прошлом году "Пакет школьника" получили более 200 тысяч детей - заявки принимали до 15 ноября. Чаще средства тратили на детскую одежду, канцелярию и обувь.