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5 000 гривен на первоклассника: в "Дії" возобновили прием заявок на "Пакет школьника"

16:11 03.08.2026 Пн
2 мин
Подробная инструкция, как оформить заявление на получение помощи онлайн
aimg Валерий Ульяненко
Фото: школьники (Getty Images)

В Украине снова можно подать заявление на получение "Пакета школьника" на 5 000 гривен. Деньги выделяют для подготовки детей к их первому учебному году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Дії".

Государственная помощь предназначена для покрытия первоочередных потребностей будущих первоклассников. Полученные 5 000 гривен родители могут направить на приобретение книг, канцтоваров, школьных принадлежностей, одежды и обуви.

Оформить выплату онлайн через цифровое приложение могут граждане Украины, которые являются:

  • одним из родных родителей ребенка;
  • официальным усыновителем;
  • законным представителем первоклассника.

Для опекунов детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, предусмотрен отдельный порядок. Они должны подать соответствующее заявление оффлайн в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Как подать заявление в "Дії"

Чтобы оформить денежную помощь онлайн, необходимо выполнить несколько простых действий:

  • Авторизуйтесь в приложении "Дія".
  • Откройте раздел "Сервисы" и выберите "Помощь государства".
  • Нажмите на "Пакет школьника" и укажите ребенка, который идет в первый класс.
  • Перейдите к заполнению.
  • Откройте Дія.Карту со специальным счетом "Забота для ребенка" в одном из уполномоченных банков (если ее еще нет).
  • Выберите эту карту для зачисления средств, проверьте данные и подпишите заявление с помощью Дія.Подписи.

Если вы хотите оформить помощь лично, подать заявление можно в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда.

Напомним, в прошлом году "Пакет школьника" получили более 200 тысяч детей - заявки принимали до 15 ноября. Чаще средства тратили на детскую одежду, канцелярию и обувь.

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