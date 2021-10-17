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Более 45 полицейских пострадали при операции по расселению сквота в Берлине

Автор: Артур Родивилов

Полиция Берлина провела операцию по выселению левых активистов из сквота - незаконно занятого заброшенного жилого помещения. В ходе столкновений пострадали 46 правоохранителей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение местной полиции.

Отмечается, что двое полицейских были вынуждены прекратить выполнение своих служебных обязанностей. При этом указывается, что в общей сложности стражи порядка временно арестовали 76 человек.

В пятницу утром сотрудники полиции начали операцию по расселению сквота под названием "Кепи", расположенного на улице Кепеникер-штрассе в центре Берлина.

С помощью специальных технических средств стражи порядка пытались проникнуть в сквот, где жители укрывались за высоким забором. Правоохранителям было оказано сопротивление - их забросали камнями и бутылками. Сами полицейские применили перцовый баллончик против активистов.

В операции принимали участие 3,5 тыс. полицейских. Всего из сквота было выселено 38 человек. Территория сквота была полностью очищена от посторонних лиц и взята под охрану.

В пятницу вечером более 5 тыс. агрессивно настроенных демонстрантов вышли на улицы германской столицы в связи с расселением "Кепи". Активисты в берлинском районе Кройцберг зажигали бенгальские огни и петарды, в отдельных случаях были повреждены автомобили и снесены дорожные знаки. Власти Берлина решительно осудили беспорядки.

Напомним, в июне полиция Берлина попыталась освободить заброшенное здание. Силовики применили тараны и бензопилы, чтобы попасть в дом. Левые активисты бросали в них камни, фейерверки и дымовые шашки. Тогда пострадали не менее 60 правоохранителей.

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Берлин