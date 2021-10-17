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Понад 45 правоохоронців постраждали під час операції з розселення сквоту в Берліні

Автор: Артур Родивилов

Поліція Берліна провела операцію з виселення лівих активістів зі сквоту - незаконно зайнятого покинутого житлового приміщення. В ході зіткнень постраждали 46 правоохоронців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення місцевої поліції.

Зазначається, що двоє поліціянтів були змушені припинити виконання своїх службових обов'язків. При цьому вказується, що в цілому правоохоронці тимчасово заарештували 76 осіб.

У п'ятницю вранці співробітники поліції почали операцію з розселення сквоту під назвою "Кепі", розташованого на вулиці Кепенікер-штрассе в центрі Берліна.

За допомогою спеціальних технічних засобів правоохоронці намагалися проникнути в сквот, де жителі ховалися за високим парканом. Правоохоронцям чинився опір - їх закидали камінням і пляшками. Самі поліціянти застосували перцевий балончик проти активістів.

В операції брали участь 3,5 тис. поліціянтів. Всього зі сквоту було виселено 38 осіб. Територія сквоту була повністю очищена від сторонніх осіб і взята під охорону.

У п'ятницю ввечері понад 5 тис. агресивно налаштованих демонстрантів вийшли на вулиці німецької столиці у зв'язку з розселенням "Кепі". Активісти в берлінському районі Кройцберг запалювали бенгальські вогні та петарди, в окремих випадках були пошкоджені автомобілі та знесені дорожні знаки. Влада Берліна рішуче засудила заворушення.

Нагадаємо, у червні поліція Берліна спробувала звільнити покинуту будівлю. Силовики застосували тарани та бензопили, щоб потрапити в будинок. Ліві активісти кидали в них каміння, феєрверки та димові шашки. Тоді постраждали щонайменше 60 правоохоронців.

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Берлин