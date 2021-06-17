В Берлине пострадали десятки силовиков при выселении скваттеров из заброшенного дома
Полиция Берлина попыталась освободить заброшенное здание, занятое скваттерами. Силовики применили тараны и бензопилы, чтобы попасть в дом. Забаррикадировавшиеся бросали в них камни, фейерверки и дымовые шашки. Пострадали не менее 60 правоохранителей.
Об этом сообщает телеканал 92 News.
По данным издания, не менее 60 полицейских пострадали в столкновениях со скваттерами, которе незаконно занимают одно из зданий в восточном районе Берлина Фридрихсхайн.
Беспорядки начались после того, как городские власти направили в здание инспекцию пожарной безопасности, но скваттеры посчитали, что их хотят выселить, и начали забрасывать визитеров и подоспевшую полицию камнями, фейерверками и дымовыми шашками.
По словам правоохранителей, камни и файеры летели отовсюду, в том числе из окон и с крыши. По оценкам силовиков, в беспорядках участвовали не менее 300 человек.
Berlin police cordon off parts of #Rigaerstr after far-left protesters build a barricade a day before a planned fire safety check in #Rigaer94. Residents accuse owner and police of using the inspection as an excuse to declare the building uninhabitable and evict them. pic.twitter.com/qHXNyBAjzB— Kate Brady (@kbrady90) June 16, 2021
#EURO2020 fever has hit the #Berlin police force as they kick back a homemade firework at #Rigaer94 pic.twitter.com/80fX0V5yUw— Conall Kearney (@ConallKearney) June 16, 2021
A #berlin police apc clears up debris from a burning barricade on #rigaer strasse pic.twitter.com/AqF7DoxEkO— Conall Kearney (@ConallKearney) June 16, 2021
Polizei öffnet Tür zur #Rigaer94. Antwort: Feuerlöscher pic.twitter.com/XBCyuHyrys— Erik Peter (@retep_kire) June 17, 2021
Скваттерство (сквоттинг, англ. squatting) — самовольное заселение покинутого или незанятого места или здания людьми, которые не являются его собственниками или разрешения на использование.
Напомним, сегодня, 17 июня, на западе Германии произошла стрельба. В результате инцидента погибли два человека, еще один получил ранения.
Отметим, в конце прошлого года в Германии произошла стрельба возле берлинского офиса Социал-демократической партии. Тогда в результате инцидента получили ранения четыре человека.