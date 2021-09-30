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Более 400 нарушений за сутки: ОБСЕ рассказала об обстрелах на Донбассе

Автор: Наталья Скороход

Наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали на Донбассе более 400 нарушений режима прекращения огня. Среди нарушений - многочисленные обстрелы и взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 29 сентября.

Больше всего нарушений "тишины" было в Донецкой области - 257. Также ОБСЕ отмечает 15 взрывов, среди которых 1 взрыв прогремел в воздухе и 14 взрывов - неопределенного происхождения.

Большинство нарушений зафиксировано в районе Широкино. Обострение ситуации в этом районе фиксируют вторые сутки подряд.

В Луганской области ОБСЕ зафиксировала 159 нарушений режима прекращения огня, включая 38 взрывов неопределенного происхождения.

Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксированы в районе участка разведения возле Золотого и в районе Анновки.

Напомним, что на Донбассе в результате обстрелов двое украинских бойцов получили ранения.

Ранее сообщалось, что на Донбассе погиб украинский воин. Без отца осталось двое детей.

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Донбасс