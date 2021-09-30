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Понад 400 порушень за добу: ОБСЄ розповіла про обстріли на Донбасі

Автор: Наталья Скороход

Спостерігачі з організації з безпеки і співробітництва в Європі зафіксували на Донбасі понад 400 порушень режиму припинення вогню. Серед порушень - численні обстріли та вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 29 вересня.

Найбільше порушень "тиші" було в Донецькій області - 257. Також ОБСЄ відзначає 15 вибухів, серед яких 1 вибух прогримів у повітрі та 14 вибухів - невизначеного походження.

Більшість порушень зафіксовано в районі Широкиного. Загострення ситуації в цьому районі фіксують другу добу поспіль.

У Луганській області ОБСЄ зафіксувала 159 порушень режиму припинення вогню, включаючи 38 вибухів невизначеного походження.

Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовані в районі ділянки розведення біля Золотого та в районі Антонівки.

Нагадаємо, що на Донбасі внаслідок обстрілів двоє українських бійців отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі загинув український воїн. Без батька залишилося двоє дітей.

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Донбас