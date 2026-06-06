40 ударів, понівечений цвинтар і 6 поранених: як минула доба на Дніпропетровщині
Російська армія за добу здійснила понад 40 ударів по п'яти районах Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Поранень дістали шестеро людей, серед них 16-річний хлопець, якого госпіталізували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.
Нікопольщина
Під ударом опинилися райцентр, Марганецька, Покровська і Червоногригорівська громади. Понівечені багатоквартирний і приватні будинки, автівки.
Четверо людей дістали поранень. 16-річного хлопця госпіталізували у стані середньої тяжкості. Чоловіки 18 і 39 років та 45-річна жінка лікуватимуться амбулаторно.
Синельниківщина
Росіяни били по Шахтарській і Раївській громадах. Пошкоджені підприємство і автомобілі.
Дніпровський район
У Слобожанській громаді понівечені цвинтар, сільгосппідприємство, приватний будинок і автівки.
Самарівський район
Удар прийшовся по Піщанській громаді. Пошкоджені приватні будинки і інфраструктура. Поранень дістали 73-річна жінка і 86-річний чоловік - обидвоє лікуватимуться вдома.
Нагадаємо, у ніч на 2 червня росіяни здійснили масштабну комбіновану атаку на Дніпро - через велику кількість загиблих у місті оголосили день жалоби.
За даними ОВА, кількість загиблих зросла до 16, серед них діти.