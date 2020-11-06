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Более 40 тыс. клиентов "Волыньгаза" рискуют остаться без субсидии из-за долгов

Автор: Мария Тарарыева

Бытовые потребители, которые получают государственную помощь на оплату коммунальных услуг, задолжали АО "Волиньгаз" около 3 млн гривен за услуги по доставке природного газа. В случае неуплаты долгов, свыше 41 тысячи волынян-субсидиантов могут потерять государственную помощь.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Получатели субсидий на Волыни постепенно наращивают долги. Компания передает структурным подразделениям по вопросам социальной защиты населения списки потребителей, у которых имеется задолженность более трех месяцев. В случае неуплаты – жилищная субсидия на отопительный период не будет назначена.

"Несмотря на пандемию, "Волыньгаз" ежедневно бесперебойно доставляет газ потребителям, обеспечивает безаварийное газораспределение, проводит ремонт и замену оборудования на газовых сетях, – отмечает коммерческий директор АО "Волыньгаз" Андрей Карпомиз. – Однако, на сегодня общая сумма долга бытовых клиентов достигло более 12 млн, из которых 3 млн гривен не оплатили субсидианты, что затрудняет работу стратегического предприятия во время отопительного периода".

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В пресс-службе отметили, что средства за доставку газа – главный источник финансирования газораспределительной системы Волынской области.

"Это обеспечение круглосуточной работы экстренной службы 104, обслуживание более 7 тысяч км существенно изношенных газопроводов, поддержание и регулирование давления газа в сети, установка, поверка счетчиков и прочее. Именно плата за доставку – инвестиция каждого потребителя в безопасную и стабильную доставку газа в свой дом", - говорится в сообщении.

В связи с карантином, к должникам не применяются санкции за несвоевременную оплату, однако, нет никакого моратория на взыскание долгов в судебном порядке.

"АО "Волиньгаз" с началом отопительного периода обращается с убедительной просьбой к каждому потребителю: найти возможность и срочно оплатить счета за доставку газа. Ведь обязанность каждого клиента – вовремя рассчитываться за полученные услуги, чтобы в дальнейшем бесперебойно получать голубое топливо и обеспечить сложный непрерывный технологический процесс доставки. Платить за распределение газа нужно до 20 числа текущего месяца. Это можно сделать посредством онлайн-сервисов 104.uа, в веб-банкинге, ближайшем отделении банка или отделении Укрпочты", - говорится в сообщении.

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