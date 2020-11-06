Понад 40 тис. клієнтів "Волиньгазу" ризикують залишитися без субсидії через борги

Побутові споживачі, які отримують державну допомогу на оплату комунальних послуг, заборгували АТ "Волиньгаз" близько 3 млн гривень за послуги з доставки природного газу. У випадку несплати боргів, понад 41 тисяча волинян-субсидіантів можуть втратити державну допомогу.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Отримувачі субсидій на Волині поступово нарощують борги. Компанія передає структурним підрозділам з питань соціального захисту населення списки споживачів, в яких наявна заборгованість більше трьох місяців. У випадку несплати – житлова субсидія на опалювальний період не призначатиметься.

"Попри пандемію, "Волиньгаз" щодня безперебійно доставляє газ споживачам, забезпечує безаварійний газорозподіл, проводить ремонт та заміну обладнання на газових мережах, – зауважує директор комерційний АТ "Волиньгаз" Андрій Карпомиз. – Однак, на сьогодні загальна сума боргу побутових клієнтів сягнула понад 12 млн, з яких 3 млн гривень не сплатили субсидіанти, що ускладнює роботу стратегічного підприємства під час опалювального періоду".

У прес-службі зазначили, що кошти за доставку газу – головне джерело фінансування газорозподільної системи Волинської області.

"Це забезпечення цілодобової роботи екстреної служби 104, обслуговування понад 7 тисяч км істотно зношених газопроводів, підтримка і регулювання тиску газу в мережі, встановлення, повірка лічильників та інше. Саме плата за доставку – інвестиція кожного споживача в безпечну та стабільну доставку газу в свою оселю", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з карантином, до боржників не застосовуються санкції за несвоєчасну оплату, однак, немає жодного мораторію на стягнення боргів у судовому порядку.

"АТ "Волиньгаз" із початком опалювального періоду звертається з переконливим проханням до кожного споживача: знайти можливість і терміново оплатити рахунки за доставку газу. Адже обов'язок кожного клієнта – вчасно розраховуватися за отримані послуги, щоб надалі безперебійно отримувати блакитне паливо і забезпечити складний безперервний технологічний процес доставки. Сплачувати за розподіл газу потрібно до 20 числа поточного місяця. Це можна зробити допомогою онлайн-сервісів 104.ua, у веб-банкінгу, найближчому відділенні банку або ж відділенні Укрпошти", - йдеться у повідомленні.