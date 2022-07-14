Более 40 стран поддержали Украину в Международном суде ООН

Страны заявили о поддержке иска Украины, инициировавшего разбирательство в Международном Суде ООН в соответствии с Конвенцией ООН 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Отмечается, что посредством этого иска Украина хочет добиться постановления о том, что Россия не имеет права на основании не подтвержденных фактами утверждений о наличии геноцида предпринимать военные действия в Украине

Страны, подписавшие совместное заявление в поддержку Киева, подчеркивают важность этого судебного процесса и настоятельно призывают Россию немедленно прекратить военные действия в Украине, как того требует постановление суда от 16 марта 2022 года.

"Если Россия не исполнит решение суда от 16 марта, это будет являть собой еще одно нарушение международного права", - констатируется в совместном заявлении стран.

В документе указывается, что Россия должна нести ответственность за свои действия.

Заявление завершается призывом к международному сообществу изучить все возможности для оказания помощи Украине в ее разбирательстве в Международном Суде ООН.

Ранее сообщалось, что ООН собирает в Украине показания и доказательства нарушений, совершенных во время вторжения РФ с целью расследования их на предмет признания военными преступлениями.

Напомним, недавно страны-члены Европарламента поддержали резолюцию по созданию трибунала для военных преступлений России против Украины.

Добавим, как заявляли в МИД Британии, ее страна открыта для идеи по создание международного уголовного трибунала для России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.