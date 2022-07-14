Понад 40 країн підтримали Україну в Міжнародному суді ООН

Країни заявили про підтримку позову України, який ініціював розгляд у Міжнародному Суді ООН відповідно до Конвенції ООН 1948 року про запобігання злочину геноциду і покарання за нього.

Відзначається, що за допомогою цього позову Україна хоче домогтися постанови про те, що Росія не має права на підставі не підтверджених фактами тверджень про наявність геноциду робити військові дії в Україні

Країни, що підписали Спільну заяву на підтримку Києва, підкреслюють важливість цього судового процесу і настійно закликають Росію негайно припинити військові дії в Україні, як того вимагає постанова суду від 16 березня 2022 року.

"Якщо Росія не виконає рішення суду від 16 березня, це буде являти собою ще одне порушення міжнародного права", - констатується в спільній заяві країн.

У документі вказується, що Росія повинна нести відповідальність за свої дії.

Заява завершується закликом до міжнародної спільноти вивчити всі можливості для надання допомоги Україні в її розгляді в Міжнародному Суді ООН.

Раніше повідомлялося, що ООН збирає в Україні свідчення і докази порушень, скоєних під час вторгнення РФ з метою розслідування їх на предмет визнання військовими злочинами.

Нагадаємо, нещодавно країни-члени Європарламенту підтримали резолюцію щодо створення трибуналу для воєнних злочинів Росії проти України.

Додамо, як заявляли в МЗС Британії, її країна відкрита для ідеї щодо створення Міжнародного кримінального трибуналу для Росії.

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