До 40% российских контрактников отказываются возвращаться в Украину, - CIT

В подразделениях российской армии, которые уже воевали против Украины, растет число отказников. До 40% контрактников отказываются возвращаться на украинскую территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление основателя рас следовательской группы Conflict Intelligence Team Руслана Левиева в эфире "Настоящего времени" .

"По нашим очень условным оценкам, примерно от 20 до 40% тех контрактников, которые повоевали на территории Украины, их вывели в Россию и готовят к новой заброске, отказываются повторно идти в бой", - отметил он.

При этом он уточнил, что на сегодня ни одного отказника в России не удалось привлечь к уголовной ответственности.