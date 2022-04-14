Зеленский: все российские военные, виновные в военных преступлениях, понесут наказание
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом США Джо Байденом привлечение к ответственности всех российских военных и командиров, совершивших военные преступления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.
Зеленский также отметил, что в разговоре с президентом США обсудили новый пакет оборонной поддержки Украины и договорились о помощи на 800 миллионов долларов. Украина получит оружие, боеприпасы, артиллерийские системы, бронетранспортеры, вертолеты.
"Искренне благодарен за поддержку! Также в ходе разговора договорились об ужесточении санкций против России", - добавил президент Украины.
Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.