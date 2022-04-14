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Зеленский: все российские военные, виновные в военных преступлениях, понесут наказание

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Киев, Четверг 14 апреля 2022 00:02
Зеленский: все российские военные, виновные в военных преступлениях, понесут наказание Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом США Джо Байденом привлечение к ответственности всех российских военных и командиров, совершивших военные преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.

Зеленский также отметил, что в разговоре с президентом США обсудили новый пакет оборонной поддержки Украины и договорились о помощи на 800 миллионов долларов. Украина получит оружие, боеприпасы, артиллерийские системы, бронетранспортеры, вертолеты.

"Искренне благодарен за поддержку! Также в ходе разговора договорились об ужесточении санкций против России", - добавил президент Украины.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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