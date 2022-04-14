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До 40% російських контрактників відмовляються повертатися до України, - CIT

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Москва, Четвер 14 квітня 2022 13:11
До 40% російських контрактників відмовляються повертатися до України, - CIT Фото: у російських з'єднаннях спостерігається все більше відмовників (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

У підрозділах російської армії, які вже воювали проти України, зростає кількість так званихи відмовників. До 40% контрактників відмовляються повертатися на українську територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву засновника расової групи Conflict Intelligence Team Руслана Левієва в ефірі "Настоящего времени".

"За нашими дуже умовними оцінками, приблизно від 20 до 40% тих контрактників, які повоювали на території України, їх вивели в Росію і готують до нової закидання, відмовляються повторно йти в бій", - зазначив він.

При цьому він уточнив, що на сьогодні жодного відмовника в Росії не вдалося притягнути до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що всі російські солдати, винні у військових злочинах, понесуть покарання.

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