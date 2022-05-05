Почти 40 поездов в Украине отстают от графика. Задержка достигает 14 часов
Фото: почти 40 поездов в Украине отстают от графика (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня, 5 мая по состоянию на 13:20 в Украине из-за повреждения врагом железных дорог опаздывают почти 40 поездов. Задержка составляет от 48 минут до 14 часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал УЗ.
Список поездов
- №60 Чоп - Киев (+14 ч);
- №1 Ивано - Франковск-Харьков (+11:44);
- №5 Ивано-Франковск - Запорожье (+10:47);
- №120 Львов - Запорожье (+9:57 ч);
- №37 Ужгород - Одесса (+9:21 ч);
- №232 Львов - Днепр (+8:04 ч);
- №45 Ужгород - Лозовая (+8: 04 ч);
- №42 Львов - Днепр (+7:31 ч);
- №30 Ужгород - Киев (+6:06 ч);
- №8 Черновцы - Киев (+6:05 ч);
- №12 Львов - Одесса (+6 ч);
- №56 Рахов - Киев (+5:51 ч);
- №7 Киев - Черновцы (+5:32 ч);
- №43 Ивано-Франковск - Киев (+5:27 ч);
- №59 Киев - Чоп (+5:13 ч);
- №146 Ужгород - Львов (+4:58 ч);
- №14 Солотвино - Киев (+4:30 ч);
- №13 Киев - Солотвино (+4:12 ч);
- №38 Одесса - Ужгород (+4:09 ч);
- №95 Киев - Рахов (+4:35);
- №11 Одесса - Львов (+4:30 ч);
- №136 Белгород-Днестровский - Черновцы (+3:19 ч);
- №8 Одесса - Харьков (+3:06 ч);
- №29 Киев - Ужгород (+3:04 ч);
- №18 Львов - Харьков (+2:54 ч);
- №46 Лозовая - Ужгород (+2:47 ч);
- №81 Киев - Ужгород (+2:47 ч);
- №21 Харьков - Трускавец (+2:31 ч);
- №85 Запорожье - Львов (+2:18 ч);
- №231 Днепр - Львов (+1:52 ч);
- №129 Кременчуг - Ивано-Франковск (+1:38 ч);
- №41 Днепр - Львов (+1:32 ч);
- №710 Львов - Дарница (+3:11 ч);
- №705 Киев - Перемышль (+2:23 ч);
- №716 Перемышль - Киев (+3:51 ч);
- №774 Львов - Дарница (+3:17 ч);
- №706 Перемышль - Киев (+1:09 ч);
- №744 Львов - Дарница (+48 мин);
Напомним, ранее стало известно, что в результате ракетного удара по Днепру разрушен объект железнодорожной инфраструктуры.
Кроме того, российские оккупанты нанесли ракетный удар по электроподстанциям Львова, что также повлекло задержку в курсировании ряда поездов.
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