Почти 40 поездов в Украине отстают от графика. Задержка достигает 14 часов

Сегодня, 5 мая по состоянию на 13:20 в Украине из-за повреждения врагом железных дорог опаздывают почти 40 поездов. Задержка составляет от 48 минут до 14 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал УЗ.

Напомним, ранее стало известно, что в результате ракетного удара по Днепру разрушен объект железнодорожной инфраструктуры.

Кроме того, российские оккупанты нанесли ракетный удар по электроподстанциям Львова, что также повлекло задержку в курсировании ряда поездов.

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