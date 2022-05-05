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Почти 40 поездов в Украине отстают от графика. Задержка достигает 14 часов

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Киев, Четверг 05 мая 2022 13:45
Почти 40 поездов в Украине отстают от графика. Задержка достигает 14 часов Фото: почти 40 поездов в Украине отстают от графика (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 5 мая по состоянию на 13:20 в Украине из-за повреждения врагом железных дорог опаздывают почти 40 поездов. Задержка составляет от 48 минут до 14 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал УЗ.

Список поездов

  • №60 Чоп - Киев (+14 ч);
  • №1 Ивано - Франковск-Харьков (+11:44);
  • №5 Ивано-Франковск - Запорожье (+10:47);
  • №120 Львов - Запорожье (+9:57 ч);
  • №37 Ужгород - Одесса (+9:21 ч);
  • №232 Львов - Днепр (+8:04 ч);
  • №45 Ужгород - Лозовая (+8: 04 ч);
  • №42 Львов - Днепр (+7:31 ч);
  • №30 Ужгород - Киев (+6:06 ч);
  • №8 Черновцы - Киев (+6:05 ч);
  • №12 Львов - Одесса (+6 ч);
  • №56 Рахов - Киев (+5:51 ч);
  • №7 Киев - Черновцы (+5:32 ч);
  • №43 Ивано-Франковск - Киев (+5:27 ч);
  • №59 Киев - Чоп (+5:13 ч);
  • №146 Ужгород - Львов (+4:58 ч);
  • №14 Солотвино - Киев (+4:30 ч);
  • №13 Киев - Солотвино (+4:12 ч);
  • №38 Одесса - Ужгород (+4:09 ч);
  • №95 Киев - Рахов (+4:35);
  • №11 Одесса - Львов (+4:30 ч);
  • №136 Белгород-Днестровский - Черновцы (+3:19 ч);
  • №8 Одесса - Харьков (+3:06 ч);
  • №29 Киев - Ужгород (+3:04 ч);
  • №18 Львов - Харьков (+2:54 ч);
  • №46 Лозовая - Ужгород (+2:47 ч);
  • №81 Киев - Ужгород (+2:47 ч);
  • №21 Харьков - Трускавец (+2:31 ч);
  • №85 Запорожье - Львов (+2:18 ч);
  • №231 Днепр - Львов (+1:52 ч);
  • №129 Кременчуг - Ивано-Франковск (+1:38 ч);
  • №41 Днепр - Львов (+1:32 ч);
  • №710 Львов - Дарница (+3:11 ч);
  • №705 Киев - Перемышль (+2:23 ч);
  • №716 Перемышль - Киев (+3:51 ч);
  • №774 Львов - Дарница (+3:17 ч);
  • №706 Перемышль - Киев (+1:09 ч);
  • №744 Львов - Дарница (+48 мин);

Напомним, ранее стало известно, что в результате ракетного удара по Днепру разрушен объект железнодорожной инфраструктуры.

Кроме того, российские оккупанты нанесли ракетный удар по электроподстанциям Львова, что также повлекло задержку в курсировании ряда поездов.

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