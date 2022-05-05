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Майже 40 потягів в Україні відстають від графіку. Затримка сягає 14 годин

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Київ, Четвер 05 травня 2022 13:45
Майже 40 потягів в Україні відстають від графіку. Затримка сягає 14 годин Фото: майже 40 поїздів в Україні відстають від графіку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 5 травня станом на 13:20 в Україні через пошкодження ворогом залізниць запізнюються в русі майже 40 потягів. Затримка складає від 48 хвилин до 14 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал УЗ.

Список потягів

  • №60 Чоп - Київ (+14 год);
  • №1 Івано-Франківськ - Харків (+11:44);
  • №5 Івано-Франківськ - Запоріжжя (+10:47);
  • №120 Львів - Запоріжжя (+9:57 год);
  • №37 Ужгород - Одеса (+9:21 год);
  • №232 Львів - Дніпро (+8:04 год);
  • №45 Ужгород - Лозова (+8:04 год);
  • №42 Львів - Дніпро (+7:31 год);
  • №30 Ужгород - Київ (+6:06 год);
  • №8 Чернівці - Київ (+6:05 год);
  • №12 Львів - Одеса (+6 год);
  • №56 Рахів - Київ (+5:51 год);
  • №7 Київ - Чернівці (+5:32 год);
  • №43 Івано-Франківськ - Київ (+5:27 год);
  • №59 Київ - Чоп (+5:13 год);
  • №146 Ужгород - Львів (+4:58 год);
  • №14 Солотвино - Київ (+4:30 год);
  • №13 Київ - Солотвино (+4:12 год);
  • №38 Одеса - Ужгород (+4:09 год);
  • №95 Київ - Рахів (+4:35);
  • №11 Одеса - Львів (+4:30 год);
  • №136 Білгород-Дністровський - Чернівці (+3:19 год);
  • №8 Одеса - Харків (+3:06 год);
  • №29 Київ - Ужгород (+3:04 год);
  • №18 Львів - Харків (+2:54 год);
  • №46 Лозова - Ужгород (+2:47 год);
  • №81 Київ - Ужгород (+2:47 год);
  • №21 Харків - Трускавець (+2:31 год);
  • №85 Запоріжжя - Львів (+2:18 год);
  • №231 Дніпро - Львів (+1:52 год);
  • №129 Кременчук - Івано-Франківськ (+1:38 год);
  • №41 Дніпро - Львів (+1:32 год);
  • №710 Львів Дарниця (+3:11 год);
  • №705 Київ - Перемишль (+2:23 год);
  • №716 Перемишль - Київ (+3:51 год);
  • №774 Львів - Дарниця (+3:17 год);
  • №706 Перемишль - Київ (+1:09 год);
  • №744 Львів - Дарниця (+48 хв);

Нагадаємо, раніше стало відомо, що внаслідок ракетного удару по Дніпру зруйновано об'єкт залізничної інфраструктури.

Крім того, російські окупанти завдали ракетного удару по електропідстанціях Львова, що також спричинило затримку в курсуванні низки потягів.

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