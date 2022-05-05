Майже 40 потягів в Україні відстають від графіку. Затримка сягає 14 годин

Сьогодні, 5 травня станом на 13:20 в Україні через пошкодження ворогом залізниць запізнюються в русі майже 40 потягів. Затримка складає від 48 хвилин до 14 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал УЗ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що внаслідок ракетного удару по Дніпру зруйновано об'єкт залізничної інфраструктури.

Крім того, російські окупанти завдали ракетного удару по електропідстанціях Львова, що також спричинило затримку в курсуванні низки потягів.

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