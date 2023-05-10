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На 40 млрд доларів. Boeing отримав рекордне замовлення на постачання пасажирських літаків

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Вашингтон, Середа 10 травня 2023 01:33
На 40 млрд доларів. Boeing отримав рекордне замовлення на постачання пасажирських літаків Фото: Boeing отримав рекордне замовлення на постачання 300 пасажирських літаків (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Компанія Boeing та ірландський лоукостер Ryanair підписали контракт на постачання 150 літаків Boeing 737 Max 10, угода передбачає опціон на постачання ще 150 літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Ryanair.

Ryanair отримає від американського виробника 228-місцеві 737 Max 10, які поки що не пройшли сертифікацію. Постачання перших 150 літаків очікуються в 2027-2033 роках. Ці літаки замінять більш старі моделі Boeing у парку Ryanair.

Купівля 300 літаків 737 Max 10 може коштувати покупцю 40 млрд доларів. Компанії не уточнювали, за якою ціною ці літаки будуть продані. Однак у повідомленні ірландського перевізника уточнюється, що це рекордне за вартістю замовлення в історії компанії.

Компанії вели переговори про покупку літаків понад два роки. Восени 2021 року їх навіть призупинили через суттєві розбіжності сторін за закупівельною ціною. Проте сторонам у результаті все ж таки вдалося досягти компромісу.

Раніше стало відомо, що Туреччина перестане обслуговувати літаки Boeing із Російської Федерації та Білорусі.

Нагадаємо, що російські авіакомпанії продовжують використовувати літаки компаній Airbus та Boeing, яким заборонено вести бізнес у РФ і купувати для них деталі в обхід санкцій.

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