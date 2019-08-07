Почти 40% клиентов АО "Днепропетровскгаз" пользуются Личным кабинетом

Уже 37% клиентов АО "Днепропетровскгаз" успешно пользуются Личным кабинетом на сайте 104.ua. За 7 месяцев текущего года в преимуществах онлайн-ресурса убедились 33 тыс. новых пользователей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Уже четвертый год все клиенты АО "Днепропетровскгаз" имеют возможность контролировать свой личный счет онлайн с помощью Личного кабинета на сайте компании. Сервис доступен для использования не только в городах, но и в отдаленных сельских районах области. Интерфейс кабинета - простой и понятный. Процедура регистрации занимает несколько минут. Нужно знать номер своего лицевого счета и последнюю сумму оплаты за газ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для того, чтобы передать показания счетчика газа потребителям не нужно даже выходить из дома, достаточно зайти в свой Личный кабинет и внести актуальные данные. Это значительно экономит время, ведь клиентам не приходится стоять в очередях или специально ехать в Центр обслуживания клиентов.

"С помощью Личного кабинета в любое удобное время и из удобного места потребитель может узнать стоимость газа, передать показания счетчика, просмотреть состояние лицевого счета, распечатать квитанцию ​​за потребленный газ, заплатить за газ онлайн, контролировать состояние своих расчетов и потребления", - говорит и.о. начальника клиентского сервиса АО "Днепропетровскгаз" Ирина Федорянко.

Учитывая пожелания самих потребителей, компания постоянно совершенствует функционал кабинета и добавляет каналы онлайн-общения с клиентами. Одной из последних новинок клиентских сервисов для потребителей газа является чат-бот "7104ua" в мессенджере Viber и мобильное приложение "104 Mobile Light" для пользователей iPhone и "104 Бизнес онлайн" для коммерческих потребителей газа.

"Зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте 104.ua можно самостоятельно, со своего компьютера, или воспользоваться помощью специалистов "Днепропетровскгаз" в Центрах обслуживания клиентов", - говорится в сообщении.