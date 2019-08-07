Майже 40% клієнтів АТ "Дніпропетровськгаз" користуються Особистим кабінетом

Вже 37% клієнтів АТ "Дніпропетровськгаз" успішно користуються Особистим кабінетом на сайті 104.ua. За 7 місяців поточного року в перевагах онлайн-ресурсу переконалися 33 тис. нових користувачів. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Вже четвертий рік всі клієнти АТ "Дніпропетровськгаз" мають можливість контролювати свій особистий рахунок онлайн за допомогою Особистого кабінету на сайті компанії. Сервіс доступний для використання не тільки в містах, але і у віддалених сільських районах області. Інтерфейс кабінету - простий і зрозумілий. Процедура реєстрації займає кілька хвилин. Потрібно знати номер свого особового рахунку та останню суму оплати за газ", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що для того, щоб передати показання лічильника газу споживачам не потрібно навіть виходити з дому, достатньо зайти в свій Особистий кабінет і внести актуальні дані. Це значно економить час, адже клієнтам не доводиться стояти в чергах або спеціально їхати в Центр обслуговування клієнтів.

"З допомогою Особистого кабінету в будь-який зручний час і зручного місця споживач може дізнатися вартість газу, передати показання лічильника, переглянути стан особового рахунку, роздрукувати квитанцію за спожитий газ, заплатити за газ онлайн, контролювати стан своїх розрахунків і споживання", - говорить в. о. начальника клієнтського сервісу АТ "Дніпропетровськгаз" Ірина Федорянко.

Враховуючи побажання самих споживачів, компанія постійно вдосконалює функціонал кабінету і додає канали онлайн-спілкування з клієнтами. Однією з останніх новинок клієнтських сервісів для споживачів газу є чат-бот "7104ua" в месенджері Viber і мобільний додаток "104 Mobile Light" для користувачів iPhone і "104 Бізнес онлайн" для комерційних споживачів газу.

"Зареєструватися в Особистому кабінеті на сайті 104.ua можна самостійно, зі свого комп'ютера, або скористатися допомогою фахівців "Дніпропетровськгаз" в Центрах обслуговування клієнтів", - йдеться в повідомленні.