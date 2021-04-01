Более 40 детей погибли в ходе протестов в Мьянме

С начала протестов в Мьянме погибли по меньшей мере 43 ребенка. Они были убиты вооруженными силами

Об этом сообщает BBC News .

Местная группа мониторинга оценивает общее число погибших в 536 человек.

По данным правозащитников, самой молодой жертве протестов было всего шесть лет.

Как известно, 1 февраля после выборов в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента. Они устроили переворот, из-за которого на улицах начались протесты.

Напомним, в ходе протестов в субботу 27 марта силы безопасности Мьянмы убили 114 человек. Это "самый кровавый день насилия" со времен начала военного переворота.

Вскоре генсек ООН Антониу Гуттериш "самым решительным образом" осудил насилие на протестах в Мьянме и призвал военных удержатся от кровопролития.