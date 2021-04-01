Понад 40 дітей загинули в ході протестів у М'янмі

З початку протестів у М'янмі загинули щонайменше 43 дитини. Вони були вбиті збройними силами

Про це повідомляє BBC News .

За даними правозахисників, наймолодшій жертві протестів було всього шість років.

Як відомо, 1 лютого після виборів в М'янмі військові захопили владу і заарештували президента. Вони влаштували переворот, через який на вулицях почалися протести.

Нагадаємо, в ході протестів в суботу 27 березня сили безпеки М'янми вбили 114 осіб. Це "найкривавіший день насильства" з часів початку військового перевороту.

Незабаром генсек ООН Антоніу Гуттеріш "найрішучішим чином" засудив насильство на протестах в М'янмі і закликав військових втриматися від кровопролиття.