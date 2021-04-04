Более 40 человек погибли от оползня и наводнения в Индонезии

По словам представителя BNPB Радитья Джати, в ночь на 4 апреля оползень в горном районе накрыл около 50 домов в деревне Ламенеле на острове Флорес в провинции Восточная Нуса-Тенгара. "Погибли 44 человека, еще девять ранены", - сказал он.

Джати отметил, что под оползнем находится еще много людей и число жертв может вырасти. К спасательным работам привлечены сотни людей, однако их проведение затрудняют разрушенные дороги и удаленность района. "Единственный доступ в пострадавший район - по морю с острова Адонара, но дожди, а также сильные волны мешают подойти к берегу", - уточнил представитель спасательного ведомства.

В BNPB добавили, что сильное наводнение также было зарегистрировано в Биме, городе провинции Западная Нуса-Тенгара. Стихия вынудила эвакуироваться из затопленного района почти 10 тысяч человек. Сообщается о двух погибших.