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Не 40 часов. Из-за войны в Украине рабочая неделя длится дольше

Фото: из-за войны в Украине рабочая неделя длится дольше (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине в условиях военного положения рабочая неделя может длиться больше обычного. Вместо предельных 40 часов, он продлен до 60.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Государственной службы Украины по вопросам труда.

"Нормальная продолжительность рабочего времени работников в период военного положения не может превышать 60 часов в неделю", - отмечают в ведомстве.

Ранее стало известно, что в период действия военного положения работникам могут отказать в предоставлении отпуска.

Напомним, недавно Верховная рада расширила основания для увольнения с работы во время войны.

Также в парламенте приняли закон о договорном режиме трудовых отношений для малого и среднего бизнеса.

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