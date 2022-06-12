Не 40 годин. Через війну в Україні робочий тиждень триває довше

"Нормальна тривалість робочого часу працівників у період воєнного стану не може перевищувати 60 годин на тиждень", - наголошують у відомстві.

Раніше стало відомо, що в період дії воєнного стану працівникам можуть відмовити у наданні відпустки.

Нагадаємо, нещодавно Верховна рада розширила підстави для звільнення з роботи під час війни.

Також у парламенті ухвалили закон про договірний режим трудових відносин для малого та середнього бізнесу.

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