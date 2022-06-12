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Не 40 годин. Через війну в Україні робочий тиждень триває довше

Фото: через війну в Україні робочий тиждень триває довше (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні в умовах воєнного стану робочий тиждень може тривати більше звичайного. Замість граничних 40 годин, його продовжено до 60.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Державної служби України з питань праці.

"Нормальна тривалість робочого часу працівників у період воєнного стану не може перевищувати 60 годин на тиждень", - наголошують у відомстві.

Раніше стало відомо, що в період дії воєнного стану працівникам можуть відмовити у наданні відпустки.

Нагадаємо, нещодавно Верховна рада розширила підстави для звільнення з роботи під час війни.

Також у парламенті ухвалили закон про договірний режим трудових відносин для малого та середнього бізнесу.

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