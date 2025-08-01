4 знаки Зодіаку накриє хвилею удачі в цю суботу: чи є ви серед них

Близнюки

Будьте відкриті до новизни. Ваша удача прийде через нові знайомства, які краще шукати у невідомих місцях.

Зірки радять не обмежувати себе звичним колом спілкування. Випадкова розмова або чужий досвід подарують вам ідею, яка змінить життя.

Стрілець

Ваша удача накриє вас у питаннях внутрішнього зростання. Успіх прийде через самоусвідомлення.

Побудьте наодинці з собою, запишіть свої справжні бажання. Це допоможе не тільки зрозуміти, чого ви хочете, а й притягнути саме те, що вам потрібно.

Риби

Ваша сила цього дня - у здатності не йти на компроміси. Не дозволяйте собі підлаштовуватись під інших.

Саме рішучість і впевненість у своїй правді принесуть вам приховану, але значущу удачу. Це може бути нова повага з боку колег або шанс у кар'єрі.

Діва

Вашим джерелом удачі та достатку стануть ваші рідні. Успіх прийде через емоційне відновлення зв’язків із близькими: батьками, бабусями, дядьками.

Спілкування з тими, хто знає вас із дитинства, допоможе усвідомити, хто ви й чого прагнете насправді. Не ігноруйте спогади - вони підкажуть правильний шлях.

Загальний гороскоп на 2 серпня

Субота, 2 серпня 2025 року, пройде під впливом так званої точки щастя (Part of Fortune), яка переходить у знак Стрільця.

Це вдалий день для тих, хто шукає нові сенси, готовий навчатися та розширювати горизонти. У багатьох може з'явитися жага до пригод, відкриттів і щирих розмов.

Астрологи радять бути чесним із собою та відкритим до нового - тоді удача буде на вашому боці.