4 вида остекления лоджии: достоинства и недостатки. Как правильно это сделать

Давно хочется уютный уголок в своем жилище для чаепития с друзьями или отдыха после насыщенного трудового дня? А может не хватает места для личного кабинета или хобби? Сейчас это не проблема, если есть лоджия.

А что делать, если лоджия имеется, но сводит с ума уличный шум, гуляют сквозняки и повышенная влажность? В решении этих вопросов поможет остекление. Как не растеряться в выборе лоджий и их остекления, рассмотрим в этой статье.

Виды лоджий и их особенности:

1. Встроенные - считается, что это часть комнаты, которая отгорожена балконным блоком.

2. Выносные - две стены, пристроенные к фасаду дома перпендикулярно. Плиты основания смонтированы на балки, закрепленные в стенах здания.

3. Лоджия-балкон - переходная конструкция, в которой одна часть строения расположена внутри дома, а часть вынесена за его пределы. Большим преимуществом данной лоджии является то, что не сильно затемняется комната. Свет свободно в нее проникает и рассеивается.

Кроме того, лоджии бывают холодными и теплыми. Стоит отметить, что изначально они проектируются как холодные, чаще даже без остекления. Но в дальнейшем их застекляют окнами, проводят отопление, утепляют, отделывают по своему вкусу и бюджету.

Для шумоизоляции, сохранения тепла в помещении, защиты от грязи, пыли и влаги, лоджии в большинстве случаев остекляют. И здесь также нужно обратить внимание на то, что остекление лоджий бывает нескольких видов.

Виды остекления лоджий:

Деревянные рамы - экологичный и практичный материал, который позволяет помещению “дышать”. Но, к сожалению, лоджии из дерева требуют особого ухода, без которого материал быстро портится. Пластиковые стеклопакеты - можно сказать, что являются наиболее популярными в наше время. Основные функции по шумоизоляции, термоизоляции, чистоте помещения выполняют. Кроме того, они долговечны и практичны. Но если окна полностью закрыты, то никакого притока свежего воздуха не осуществляется. Да и для старых балконов они тяжеловаты. Алюминиевые конструкции - легкие и долговечные. Коррозия с такими окнами не страшна, что является большим преимуществом в период дождей и снега. К недостаткам относится то, что такие окна плохо удерживают тепло и теплого помещения с ними не видать. Безрамное остекление - интересная технология, на которую нужно обратить внимание. Эркер закрывается сплошной поверхностью из стекла. При такой конструкции света будет достаточно, т.к. ничего не препятствует его проникновению в помещение. Основным недостатком является только невозможность использования москитной сетки.

Из вышесказанного следует, что на выбор материала для лоджии влияют пожелания заказчика. Для каких целей эта лоджия обустраивается и какие функции будет выполнять. Ни для кого не секрет, что чаще всего сейчас используется все же пластик, только в разных модификациях. И чтобы заказчика не обманули, нужно знать не только реальную стоимость пластиковых окон, но и цену самой установки. Не лишним будет поинтересоваться и как происходит монтаж. Таким образом, вооружившись знаниями, не придется переплачивать хитрым продавцам.

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И еще несколько советов мастеров по остеклению лоджии:

перед началом работы необходимо проследить за уровнем парапета. Наилучший вариант - максимально ровный и полностью горизонтальный;

обязательным условием является использование пластиковых клиньев;

даже мельчайшие повреждения на парапете нужно все же забетонировать. Остеклять лоджию только после полного высыхания раствора;

использовать специальные смеси и составы для выравнивания;

настройку пластикового остекления производить только после монтажа всей конструкции, когда основная работа уже сделана;

ВНИМАНИЕ! Все мерки снять нужно заранее

Будем надеяться, что данная информация была полезной и поможет сделать правильный выбор в остеклении лоджии. А пребывание в ней будет максимально комфортным и приятным.