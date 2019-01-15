4 види скління лоджії: переваги і недоліки. Як правильно це зробити

Давно хочеться затишний куточок в своїх оселях для чаювання з друзями або відпочинку після насиченого трудового дня? А може не вистачає місця для особистого кабінету або хобі? Зараз це не проблема, якщо є лоджія.
А що робити, якщо лоджія є, але зводить з розуму вуличний шум, гуляють протяги і підвищена вологість? У вирішенні цих питань допоможе скління. Як не розгубитися у виборі лоджій і їх скління, розглянемо в цій статті.
1. Вбудовані - вважається, що це частина кімнати, яка відгороджена балконних блоком.
2. Виносні - дві стіни, прибудовані до фасаду будинку перпендикулярно. Плити підстави змонтовані на балки, закріплені в стінах будівлі.
3. Лоджія-балкон - перехідна конструкція, в якій одна частина будівлі розташована всередині будинку, а частина винесена за його межі. Великою перевагою даної лоджії є те, що не сильно затемнюється кімната. Світло вільно в неї проникає і розсіюється.
Крім того, лоджії бувають холодними і теплими. Варто відзначити, що спочатку вони проектуються як холодні, частіше навіть без скління. Але в подальшому їх застекляют вікнами, проводять опалення, утеплюють, обробляють на свій смак і бюджету.
Для шумоізоляції, збереження тепла в приміщенні, захисту від бруду, пилу і вологи, лоджії в більшості випадків остекляют. І тут також потрібно звернути увагу на те, що скління лоджій буває декількох видів.
Види скління лоджій:
З вищесказаного випливає, що на вибір матеріалу для лоджії впливають побажання замовника. Для яких цілей ця лоджія облаштовується і які функції виконуватиме. Ні для кого не секрет, що найчастіше зараз використовується все ж пластик, тільки в різних модифікаціях. І щоб замовника не обманули, потрібно знати не тільки реальну вартість пластикових вікон, але і ціну самої установки. Не зайвим буде поцікавитися і як відбувається монтаж. Таким чином, озброївшись знаннями, не доведеться переплачувати хитрим продавцям.
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І ще кілька порад майстрів зі скління лоджії:
Будемо сподіватися, що дана інформація була корисною і допоможе зробити правильний вибір в склінні лоджії. А перебування в ній буде максимально комфортним і приємним.