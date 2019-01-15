4 види скління лоджії: переваги і недоліки. Як правильно це зробити

Давно хочеться затишний куточок в своїх оселях для чаювання з друзями або відпочинку після насиченого трудового дня? А може не вистачає місця для особистого кабінету або хобі? Зараз це не проблема, якщо є лоджія.

А що робити, якщо лоджія є, але зводить з розуму вуличний шум, гуляють протяги і підвищена вологість? У вирішенні цих питань допоможе скління. Як не розгубитися у виборі лоджій і їх скління, розглянемо в цій статті.

Види лоджій і їх особливості:



1. Вбудовані - вважається, що це частина кімнати, яка відгороджена балконних блоком.

2. Виносні - дві стіни, прибудовані до фасаду будинку перпендикулярно. Плити підстави змонтовані на балки, закріплені в стінах будівлі.

3. Лоджія-балкон - перехідна конструкція, в якій одна частина будівлі розташована всередині будинку, а частина винесена за його межі. Великою перевагою даної лоджії є те, що не сильно затемнюється кімната. Світло вільно в неї проникає і розсіюється.

Крім того, лоджії бувають холодними і теплими. Варто відзначити, що спочатку вони проектуються як холодні, частіше навіть без скління. Але в подальшому їх застекляют вікнами, проводять опалення, утеплюють, обробляють на свій смак і бюджету.

Для шумоізоляції, збереження тепла в приміщенні, захисту від бруду, пилу і вологи, лоджії в більшості випадків остекляют. І тут також потрібно звернути увагу на те, що скління лоджій буває декількох видів.

Види скління лоджій:

Дерев'яні рами - екологічний і практичний матеріал, який дозволяє приміщенню "дихати". Але, на жаль, лоджії з дерева вимагають особливого догляду, без якого матеріал швидко псується. Пластикові склопакети - можна сказати, що є найбільш популярними в наш час. Основні функції по шумоізоляції, теплоізоляції, чистоті приміщення виконують. Крім того, вони довговічні і практичні. Але якщо вікна повністю закриті, то ніякого притоку свіжого повітря не здійснюється. Та й для старих балконів вони важкуваті. Алюмінієві конструкції - легкі і довговічні. Корозія з такими вікнами не страшна, що є великою перевагою в період дощів і снігу. До недоліків відноситься те, що такі вікна погано утримують тепло і теплого приміщення з ними не видно. Безрамне скління - цікава технологія, на яку потрібно звернути увагу. Еркер закривається суцільною поверхнею зі скла. При такій конструкції світла буде достатньо, тому що нічого не перешкоджає його проникненню в приміщення. Основним недоліком є ​​тільки неможливість використання москітної сітки.

З вищесказаного випливає, що на вибір матеріалу для лоджії впливають побажання замовника. Для яких цілей ця лоджія облаштовується і які функції виконуватиме. Ні для кого не секрет, що найчастіше зараз використовується все ж пластик, тільки в різних модифікаціях. І щоб замовника не обманули, потрібно знати не тільки реальну вартість пластикових вікон, але і ціну самої установки. Не зайвим буде поцікавитися і як відбувається монтаж. Таким чином, озброївшись знаннями, не доведеться переплачувати хитрим продавцям.

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І ще кілька порад майстрів зі скління лоджії:

перед початком роботи необхідно простежити за рівнем парапету. Найкращий варіант - максимально рівний і повністю горизонтальний;

обов'язковою умовою є використання пластикових клинів;

навіть найдрібніші пошкодження на парапеті потрібно все ж забетонувати. Склити лоджію тільки після повного висихання розчину;

використовувати спеціальні суміші і склади для вирівнювання;

настройку пластикового скління робити тільки після монтажу всієї конструкції, коли основна робота вже зроблена;

УВАГА! Всі мірки зняти потрібно заздалегідь

Будемо сподіватися, що дана інформація була корисною і допоможе зробити правильний вибір в склінні лоджії. А перебування в ній буде максимально комфортним і приємним.