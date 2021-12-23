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Более 4 тысяч жителей Мьянмы бежали в Таиланд за неделю

Автор: Наталья Скороход

Около 4200 сельских жителей Мьянмы бежали через границу в Таиланд за последнюю неделю. Это произошло в результате военных действий между представителями этнических меньшинств и правительственными силами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.

Представитель министерства обороны Таиланда генерал Конгчеп Тантраванич сообщил, что более 2500 человек бежали в Таиланд из территории, принадлежащей этническому меньшинству карен.

ерритория, где укрываются жители Мьянмы, закрыта в качестве меры предосторожности из-за распространения COVID-19, и все бежавшие проходят тестирование.

Напомним, что военные Мьянмы убили 65 демонстрантов в городе Янгоне. Они открыли огонь по толпе.

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Мьянма