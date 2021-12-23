Більше 4 тисяч жителів М'янми втекли до Таїланду за тиждень

Близько 4200 сільських жителів М'янми бігли через кордон до Таїланду за останній тиждень. Це сталося в результаті військових дій між представниками етнічних меншин і урядовими силами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.
Представник міністерства оборони Таїланду генерал Конгчеп Тантраваніч повідомив, що понад 2500 осіб втекли до Таїланду з території, що належить етнічній меншості карен.
Територія, де ховаються жителі М'янми, закрита в якості запобіжного заходу через поширення COVID-19, і всі втекли проходять тестування.
Нагадаємо, що військові М'янми вбили 65 демонстрантів у місті Янгоні. Вони відкрили вогонь по натовпу.