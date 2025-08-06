До 4 тисяч гривень щомісяця: в Україні підвищили компенсації за травми на роботі

За її словами, тепер постраждалі зможуть отримувати грошову допомогу в більшому розмірі - залежно від рівня потреб.

Нові розміри виплат:

4 000 гривень - якщо потрібен спеціальний медичний догляд і одночасно ліки або медичні засоби;

- якщо потрібен спеціальний медичний догляд і одночасно ліки або медичні засоби; 2 000 гривень - якщо є потреба в постійному сторонньому догляді та медичному забезпеченні;

- якщо є потреба в постійному сторонньому догляді та медичному забезпеченні; 1 333 гривень - якщо потрібен побутовий догляд і медичні засоби;

- якщо потрібен побутовий догляд і медичні засоби; 800 гривень - у разі потреби в санітарно-гігієнічних засобах і медикаментах.

"Люди не повинні залишатися наодинці зі своїми проблемами після травм чи хвороб, отриманих на роботі", - зазначає Свириденко.

Нардеп Олексій Гончаренко розповів, що розмір компенсації буде прив’язаний до мінімальної заробітної плати.