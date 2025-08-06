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До 4 тысяч гривен ежемесячно: в Украине повысили компенсации за травмы на работе

Фото: Компенсация за травмы на работе (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине повысили ежемесячные компенсации для людей, которые получили производственные травмы или профессиональные заболевания и нуждаются в постоянном уходе, лекарствах или медицинских изделиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

По ее словам, теперь пострадавшие смогут получать денежную помощь в большем размере - в зависимости от уровня потребностей.

Новые размеры выплат:

  • 4 000 гривен - если нужен специальный медицинский уход и одновременно лекарства или медицинские средства;
  • 2 000 гривен - если есть потребность в постоянном постороннем уходе и медицинском обеспечении;
  • 1 333 гривен - если нужен бытовой уход и медицинские средства;
  • 800 гривен - в случае необходимости в санитарно-гигиенических средствах и медикаментах.

"Люди не должны оставаться наедине со своими проблемами после травм или болезней, полученных на работе", - отмечает Свириденко.

Нардеп Алексей Гончаренко рассказал, что размер компенсации будет привязан к минимальной заработной плате.

Напомним, при несчастном случае на производстве работник должен действовать по определенному алгоритму, чтобы получить компенсацию. Важно немедленно сообщить руководителю, медикам и службе охраны труда, а работодатель обязан зафиксировать событие и создать комиссию для расследования. Единовременную денежную помощь выплачивают в течение месяца после установления утраты трудоспособности или смерти пострадавшего.

Также мы рассказывали, почему в Украине могут не оплатить больничный.

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