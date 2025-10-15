4 модні образи від колишньої Комарова, які легко повторити: з ковбойками та денімом (фото)

Колишня дружина мандрівника Дмитра Комарова, телеведуча та модель Олександра Кучеренко, показала, як стильно вписати ковбойські чоботи у свій гардероб. Ці модні образи зможе повторити кожна!
Як повідомляє РБК-Україна, на своїй сторінці в Instagram Олександра показала кілька ефектних луків, у яких поєднала трендовий елемент осені із зовсім різними речами.
В одному з луків Олександра обрала шкіряну бордову куртку та спідницю в тон, які доповнила світлим топом і контрастними ковбойками кольору слонової кістки з чорними вставками.
Образ вийшов сучасним та стильним - ідеально для вечірньої прогулянки містом чи побачення.
Модель створила багатошаровий образ з прямими джинсами, ковбойками та бордовою косухою, під яку вдягла водолазку бежевого кольору та фіолетову картату сорочку.
Кольори одягу вдало поєдналися з чоботами й створили розслаблений, але не менш модний міський образ. Ідеально як для подорожі, так і для casual-виходів у прохолодний день.
Тут модель скомбінувала чорну водолазку та світлий жакет оверсайз, під які вдягла джинсову мініспідницю.
Ковбойські чоботи в цьому випадку додають акцент у стилі нульових, які зараз знову на піку популярності.
Білий верх додає свіжості, а ковбойки з у світло-бежевому відтінку підтримують загальну гаму.
Вийшов лаконічний образ, який має елегантний та витончений вигляд. Саме так можна підтримувати тренди без надмірностей.
Своїми образами Кучеренко довела, що ковбойські чоботи можна легко поєднувати з різними речами, створюючи образи для міських та вечірніх луків.
