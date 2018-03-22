За 4 года звания высшего офицерского состава получили 79 военнослужащих

У Минобороны и ВСУ в наличии 173 должности высшего офицерского состава

За 2014-2017 годы очередные воинские звания высшего офицерского состава получили 79 военнослужащих. Об этом на брифинге "Призыв граждан Украины на срочную военную службу и военную службу по призыву лиц офицерского состава" сообщил начальник Главного управления персонала - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Артур Артеменко, передает корреспондент РБК-Украина.

"За 2014-2017 годы очередные воинские звания высшего офицерского состава были присвоены 79-ти военнослужащим. Из 50-ти военнослужащих, которые получили первичные воинские звания высшего офицерского состава, все принимали участие в АТО и имеют боевой опыт. Среди них - 6 командиров бригад", - рассказал Артеменко.

По его словам, у Минобороны и ВСУ в наличии 173 должности высшего офицерского состава, на которых проходят службу 111 генералов.

"Среди них - 80 генерал-майоров, 25 генерал-лейтенантов, четыре генерал-полковники и двое генералов армии Украины", - отметил Артеменко.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что призыву подлежат 15 тысяч 190 человек. Из них в ВСУ будут направлены 8 990 лиц, в Госспецслужбу транспорта - тысяча, в Нацгвардию - 4 тысячи, в Госпогранслужбу - 1200 человек.