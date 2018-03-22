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За 4 роки звання вищого офіцерського складу отримали 79 військовослужбовців

НовиниСуспільство    22.03.2018 - 20:33
Фото: українські військові (РБК-Україна)
Фото: українські військові (РБК-Україна)

У Міноборони та ЗСУ в наявності 173 посади вищого офіцерського складу

За 2014-2017 роки чергові військові звання вищого офіцерського складу отримали 79 військовослужбовців. Про це на брифінгу "Призов громадян України на строкову військову службу та військову службу за призовом осіб офіцерського складу" повідомив начальник Головного управління персоналу - заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Артур Артеменко, передає кореспондент РБК-Україна

"За 2014-2017 роки чергові військові звання вищого офіцерського складу були присвоєні 79-ти військовослужбовцям. З 50-ти військовослужбовців, які отримали первинні військові звання вищого офіцерського складу, усі приймали участь в АТО та мають бойовий досвід. Серед них - 6 командирів бригад", - розповів Артеменко.

За його словами, в Міноборони та ЗСУ в наявності 173 посади вищого офіцерського складу, на яких проходять службу 111 генералів.

"Серед них - 80 генерал-майорів, 25 генерал-лейтенантів, чотири генерал-полковники та двоє генералів армії України", - зазначив Артеменко.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що всього призову підлягають 15 тисяч 190 осіб. З них до ЗСУ будуть направлені 8 990 осіб, до Держспецслужби транспорту - тисяча, до Нацгвардії - 4 тисячі, до Держприкордонслужби - 1200 осіб.

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Теги: Збройні сили України, офицер, Генштаб ВСУ
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