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За 4 года САП закрыла более 30 производств против детективов НАБУ

Новости » Общество    24.04.2019 - 17:29
За 4 года САП закрыла более 30 производств против детективов НАБУ
Фото: Назар Холодницкий (РБК-Украина)

Уголовные производства были закрыты за отсутствием состава преступления

За четыре года в отношении работников НАБУ было открыто более 30 уголовных производств, которые были закрыты за отсутствием состава преступления. Об этом заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, народные депутаты спросили, сколько уголовных дел было возбуждено против детективов НАБУ за коррупционные действия.

"Все производства относительно коррупционных или иных преступных действий, которые расследует управление внутреннего контроля НАБУ, процессуальным руководителем являюсь я. За 4 года работы было открыто более 30 производств. По результатам их расследования, все были закрыты за отсутствием состава преступления. Детективы, в отношении которых те или иные действия проводились, потом тихонько увольнялись по собственному желанию. Но никакого подозрения не было", - заявил Холодницкий.

По словам директора НАБУ Артема Сытника, за 4 года два сотрудника ведомства были уволены за нарушение присяги.

"Что касается проведения служебных расследований. Их достаточно много. В том числе, и по инициативе САП. Я не могу сказать, что за 4 года существования НАБУ не было ни одного случая, когда мы не увольняли людей с НАБУ именно за нарушение кодекса этики. Лишь только 2 детектива были уволены за нарушение присяги. Это было внутреннее расследование и дисциплинарная комиссия рекомендовала уволить. Я их увольнял. Один из детектив возобновился через административный суд Киева", - заявил Сытник.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что НАБУ открыло уголовное производство относительно возможной государственной измены и других преступлений сотрудников Государственного бюро расследования.

Кроме того, в мае 2019 года САП направит в суд уголовное производство в отношении хищений на дочернем предприятии "Укроборонпрома" - "Спецтехноэкспорт". В общем САП расследует 11 уголовных производств относительно хищений на предприятиях "Укроборонпрома".

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