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За 4 роки САП закрила понад 30 проваджень проти детективів НАБУ

Новини » Суспільство    24.04.2019 - 17:29
За 4 роки САП закрила понад 30 проваджень проти детективів НАБУ
Фото: Назар Холодницький (РБК-Україна)

Кримінальні провадження були закриті за відсутністю складу злочину

За чотири роки відносно працівників НАБУ було відкрито понад 30 кримінальних проваджень, які були закриті за відсутністю складу злочину. Про це заявив голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, передає кореспондент РБК-Україна

Так, народні депутати запитали, скільки кримінальних справ було порушено проти детективів НАБУ за корупційні дії.

"Всі провадження щодо корупційних чи інших злочинних дій, які розслідує управління внутрішнього контролю НАБУ, процесуальним керівником є я. За 4 роки роботи було відкрито більше 30 проваджень. За результатом їх розслідування, всі були закриті за відсутністю складу злочину. Детективи, відносно яких ті чи інші дії проводилися, потім тихенько звільнялися за власним бажанням. Але жодної підозри не було", - заявив Холодницький.

За словами директора НАБУ Артема Ситника, за 4 роки два працівники відомства були звільнені за порушення присяги.  

"Що стосується проведення службових розслідувань. Їх достатньо багато. В тому числі, і за ініціативою САП. Я не можу сказати, що за 4 роки існування НАБУ не було жодного випадку, коли ми не звільняли людей з НАБУ саме за порушення кодексу етики. Лише тільки 2 детектива були звільнені за порушення присяги. Це було внутрішнє розслідування і дисциплінарна комісія рекомендувала звільнити. Я їх звільняв. Один з детектив поновився через адміністративний суд Києва", - заявив Ситник.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо ймовірної державної зради та інших злочинів співробітників Державного бюро розслідування. 

Крім того, у травні 2019 року САП скерує до суду кримінальне провадження щодо розкрадань на дочірньому підприємстві "Укроборонпрому" - "Спецтехноекспорті". Загалом САП розслідує 11 кримінальних проваджень щодо розкрадань на підприємствах "Укроборонпрому".

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