Рух транспорту Північним мостом буде частково обмежено
Обмеження вводяться у зв’язку з ремонтом асфальтобетонного покриття
У суботу, 4 серпня, у зв’язку виконанням робіт з ремонту асфальтобетонного покриття на Північному мосту через р. Дніпро буде частково обмежено рух транспорту у першій смузі. Про це повідомляється на офіційному порталі Київської міської адміністрації.
Обмеження руху проводитиметься таким чином:
- з 10:00 до 13:00 у напрямку станції метро "Почайна";
- з 13:00 до 18:00 у напрямку житлового масиву Троєщина.
Також додається, що 5 серпня з 10:00 до 18:00 на Північному мосту через р. Десенка буде частково обмежений рух транспорту у першій смузі у напрямку житлового масиву Троєщина.
"Комунальна корпорація «Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт",- йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, по мосту Патона до 30 серпня буде обмежено рух в зв’язку з ремонтом монолітної залізобетонної плити прогонової будови моста.