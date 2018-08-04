Рух транспорту Північним мостом буде частково обмежено

Обмеження вводяться у зв’язку з ремонтом асфальтобетонного покриття

У суботу, 4 серпня, у зв’язку виконанням робіт з ремонту асфальтобетонного покриття на Північному мосту через р. Дніпро буде частково обмежено рух транспорту у першій смузі. Про це повідомляється на офіційному порталі Київської міської адміністрації.

Обмеження руху проводитиметься таким чином:

з 10:00 до 13:00 у напрямку станції метро "Почайна";

з 13:00 до 18:00 у напрямку житлового масиву Троєщина.

Також додається, що 5 серпня з 10:00 до 18:00 на Північному мосту через р. Десенка буде частково обмежений рух транспорту у першій смузі у напрямку житлового масиву Троєщина.

"Комунальна корпорація «Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт",- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, по мосту Патона до 30 серпня буде обмежено рух в зв’язку з ремонтом монолітної залізобетонної плити прогонової будови моста.