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37 країн закликали РФ повернути Україні повний контроль над Запорізькою АЕС

Фото: Запорізька АЕС (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Європейський союз та його держави-партнери закликають РФ повернути повний контроль над захопленою її військами Запорізькою атомною електростанцією законному власнику - Україні.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на заяву Євросоюзу в Раді МАГАТЕ про ядерну безпеку, фізичну безпеку та гарантії в Україні, оприлюдненій на сайті ЄС.

Такий заклик пролунав від Європейського союзу разом із Північною Македонією, Чорногорією, Албанією, Україною, Молдовою, Боснією та Герцеговиною, Грузією, Ісландією, Ліхтенштейном та Норвегією.

Як наголошується в заяві, РФ своїм нападом на Україну та агресивною війною порушила "сім обов'язкових стовпів забезпечення ядерної та фізичної безпеки в умовах збройного конфлікту", висунутих генеральним директором МАГАТЕ.

"Сталося багато аварійних ситуацій. Аварію на АЕС з усіма її радіологічними наслідками поки що вдалося уникнути, багато в чому завдяки стійкості та самовідданості українського оперативного персоналу", - вказується в документі.

Зазначається, що ЄС та його держави-члени ніколи не визнають спроби Росії незаконно захопити ЗАЕС.

"Ми наполегливо закликаємо Росію вивести свою військову техніку та весь персонал, у тому числі персонал Росатому, із ЗАЕС та повернути її повний контроль її законному власнику, Україні", - йдеться у заяві.

Також зазначається, що ЄС повністю підтримує роботу МАГАТЕ щодо надання допомоги Україні у підтримці ядерної безпеки та фізичної безпеки, а також у здійсненні гарантій.

"Ми наголошуємо на важливості постійної присутності МАГАТЕ на всіх ядерних об'єктах України, що було досягнуто в січні за фінансової підтримки ЄС та його держав-членів", - сказано в заяві.

Нагадаємо, 9 березня через російську атаку відключилася остання лінія зв'язку Запорізької АЕС, 5-й та 6-й енергоблоки перевели у холодний стан. Знеструмлення станції може призвести до радіаційної аварії.

Пізніше вдень фахівці відновили електропостачання ЗАЕС, перерване ворожою ракетною атакою.

Додамо також, що в МАГАТЕ відреагували на шосте знеструмлення Запорізької АЕС через російські ракетні удари, і заявили про необхідність взяти зобов'язання щодо безпеки станції.

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