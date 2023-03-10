37 країн закликали РФ повернути Україні повний контроль над Запорізькою АЕС

Такий заклик пролунав від Європейського союзу разом із Північною Македонією, Чорногорією, Албанією, Україною, Молдовою, Боснією та Герцеговиною, Грузією, Ісландією, Ліхтенштейном та Норвегією.

Як наголошується в заяві, РФ своїм нападом на Україну та агресивною війною порушила "сім обов'язкових стовпів забезпечення ядерної та фізичної безпеки в умовах збройного конфлікту", висунутих генеральним директором МАГАТЕ.

"Сталося багато аварійних ситуацій. Аварію на АЕС з усіма її радіологічними наслідками поки що вдалося уникнути, багато в чому завдяки стійкості та самовідданості українського оперативного персоналу", - вказується в документі.

Зазначається, що ЄС та його держави-члени ніколи не визнають спроби Росії незаконно захопити ЗАЕС.

"Ми наполегливо закликаємо Росію вивести свою військову техніку та весь персонал, у тому числі персонал Росатому, із ЗАЕС та повернути її повний контроль її законному власнику, Україні", - йдеться у заяві.

Також зазначається, що ЄС повністю підтримує роботу МАГАТЕ щодо надання допомоги Україні у підтримці ядерної безпеки та фізичної безпеки, а також у здійсненні гарантій.

"Ми наголошуємо на важливості постійної присутності МАГАТЕ на всіх ядерних об'єктах України, що було досягнуто в січні за фінансової підтримки ЄС та його держав-членів", - сказано в заяві.